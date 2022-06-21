Экс-мэра Киева хотят судить за ДНР и ЛНР

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Новости Украины

Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому, призвавшему признать границы ДНР и ЛНР и поддержавшему Россию в нападении на Украину, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Офис украинского генпрокурора.

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«… бывшему городскому голове Киева уведомлено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч 1 ст. 110 УК Украины)», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, на следующий день после начала нападения России против Украины, против Украины экс-мэр столицы на собственной странице в социальной сети Facebook разместил публикацию о возможность и даже необходимость признания границ ДНР и ЛНР ради того, чтобы Россия перестала вести СВО. Иакже Черновецкий заявил о том, что “Россия нам не враг”.

«Столетиями, сначала в Петербург, а потом в Москву переезжали самые-самые талантливые люди со всех концов бывшего СССР, громадной страны, которой уже никогда не будет. В Москве и Петербурге научили и вывели в люди Шевченко, научили его многим тонкостям творчества. Он потому и великим стал, потому что его подняла наверх питерская интеллигенция. В Москву уехали и Булгаков, и Евтушенко [скорее всего, имеется в виду поэт Виталий Коротич], и все наши известные певцы и актеры. Люди ехали и из Узбекистана, Казахстана, других стран. В Москве абсолютное большинство людей очень хорошо относятся к Украине. Все остальное – это ложь… Ну какой смысл воевать? Надо всего лишь договариваться. Какой смысл вводить запреты на въезды и выезды в Россию и делать из России врага? Россия не враг Украине, и Украина не враг России», – заявил тогда Черновецкий”.

Правда, позже это видео было удалено с ютуб-канала экс-политика.

Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Сам же Черновецкий заявил, что это «какое-то полное недоразумение». Об этом бывший киевский градоначальник написал у себя в Facebook.

«Я искренне люблю и поддерживаю Единую, Целостную, Независимую и Европейскую Украину. Считаю гибель украинцев трагедией, а войну против Украины – преступлением!».

Он также добавил, что никаких повесток не получал, узнал о подозрении из СМИ.

Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.



Напомним, что Черновецкий, известный в Киеве по прозвищу «Леня-Космос» из-за своего экстравагантного поведения на публике, по окончании каденции перебрался в Грузию, где живет с семьей. Его жена – гражданка этой страны.