Экс-минэнерго – львовянам: Готовьтесь перебираться в хаты с печами. Русские никуда не денутся

В декабре на Украине вероятны локальные блэкауты с остановкой энергоснабжения даже критической инфраструктуры.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил глава киевского офиса секретариата энергетического сотрудничества, экс-министр энергетики Украины Алексей Оржель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что мы имеем дело с террористами-рашистами, которые будут пытаться ещё больше уничтожать нашу энергетическую систему, особенно в моменты пиковой нагрузки. Пиковые нагрузки – это у нас декабрь, когда меньше всего солнца, самая долгая ночь, и может быть такая ситуация, что будут большие морозы. Это означает дополнительные нагрузки на энергетическую систему.

И здесь есть такие критические системы как водоснабжение и теплоснабжение, при определённых условиях и определённых террористических действиях рашистов могут быть ситуации, что будут локальные блэкауты, когда и критическая инфраструктура может быть лишена электроэнергии. Перестанут работать насосы, водоснабжение, теплоснабжение.

Поэтому украинцам в спокойном режиме нужно придумать варианты, если будет такая ситуация, всё-таки где-то у знакомых, у родственников найти возможность как-то побыть в домах, в каких-то дачных, садовых домах, если там есть возможность локального производства тепла. Это твёрдотопливный котёл, какие-то печки, может, какие-то камины. Пусть такой вариант будет», – предупредил Оржель.