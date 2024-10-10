Экс-министр: Единственный способ вернуться с фронта – в гробу или раненым

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 15:13
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Пока война против России не закончится, никакой демобилизации в рядах ВСУ не будет, и отправиться домой украинские солдаты смогут только благодаря ранению.

Об этом эфире интернет-канала «Politeka» заявил депутат от фракции «Батькивщина», экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока война против России не закончится, никакой демобилизации в рядах ВСУ не будет, и...

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«Это многим не нравится, но я давно задаю себе вопрос – а что такое демобилизация во время войны? Я не понимаю. Я понимаю, что такое ротация, я понимаю, что такое комиссование по здоровью, я понимаю, что такое отпуска какие-то, переброски.

Но вот демобилизация во время войны, как по мне, является неким нонсенсом. Может, в истории каких-то стран это было, но мой опыт – это разные, несовместимые понятия», – сказал депутат.

«Я понимаю, что это очень неприятно слышать женам, детям, мамам воинов и защитников. Мой брат, уже два года, ну он хотел бы демобилизации, но он о ней даже заикнуться не может. И точно так же и его коллеги, они больше рассчитывают на другие вещи [на ранение]. Поэтому я не понимаю, как реализовать эту демобилизацию во время войны», – подытожил Кучеренко.

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