Экс-министр экономики: Сельхозземли отходят спекулянтам – в городах Украины исчезают продукты

Новости Украины

Реформа землевладения на Украине лишает фермерские хозяйства возможности покупать землю и отдает ее иностранным спекулянтам. Как результат – продукты в стране дорожают, а почти все зерно вывозится за рубеж.

Об этом в беседе на Ukrlife.TV заявил Владимир Лановой, министр экономики (1992) и президент Центра рыночных реформ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, к сожалению, топчется на месте. Более того, много очень нехороших пассивов. Например, как вам удорожание яиц, молока, сметаны, мяса? Еще полгода назад, когда они выпустили этот закон про земледелие, я говорил, что произойдет – будет голод в городах и земли отойдут мировым спекулянтам – финансовым, земельным спекулянтам. Ведь известно, что село существует для того, чтобы поставлять продукцию в города. В любую из восточноевропейских стран поедете – в Польшу, в Венгрию – вы увидите огромные базары с огромным количеством продукции. У нас такого не увидишь, у нас где-то бабка прячется за стенами и ее ещё преследуют. К чему я это говорю? Производят продукцию для городов фермеры. Ферма – как базовая единица, а это животноводство: молоко, яйца, курица, фрукты, ягоды и так далее. Это многообразное отраслевое хозяйство интенсивного типа, конкурирующее на рынках путем предоставления наиболее качественной продукции. Что предусматривает реформа землевладения, которая сейчас происходит в Украине? Она предусматривает, что фермеры за полгода ни не купили ни одного участка земли, вот что она предусматривает. Такой результат на сегодня. Потому что нужно поддерживать фермерство, потому что нужно давать ему деньги, кредитовать его. Это в Китае было, это в России царской было, во всех странах», – отметил он.

«А наша система, позволяющая формировать инвестиционные ресурсы для покупки земель, это в основном иностранные деньги, которые поступают к условным латифундистам, которые огромные территории сейчас пока арендуют. Сейчас пока до 100 гектаров можно покупать одному лицу, а разрешат 10 тыс или 100 тыс. – тогда все будет ясно. Потому что мы видим, что растут цены. Заявлено, что хлеб будет расти. Но когда еще хлеб рос? Самая житница Европы, мы произвели в этом году наибольшее количество зерна за всю историю, под 70 миллионов… и только 20 с чем-то миллионов осталось в Украине, все остальное вывезено», – бьет тревогу Владимир Лановой.