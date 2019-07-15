15.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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Экс-министр экономики: Украина выиграет от восстановления торговли с Россией

Россия демонстрирует, что стремится к восстановлению экономических связей с Украиной, которой такое восстановление было бы выгодно в первую очередь.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр экономки Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто бы как к этому не относился, но российская сторона хочет нормализовать отношения с Украиной. Именно поэтому они в одностороннем порядке приняли решение по снятию ограничения на транзит украинских товаров через территорию России в страны Средней Азии, поэтому они готовы снизить цену на газ для Украины на 25%. Они готовы отменить санкции по многим другим позициям. Но естественно они хотят, чтобы это движение было встречным», – отметил Суслов.

По его словам, это выгодно Украине не только экономически, но и политически, поскольку Россия не ставит никаких политических условий.

«Но Порошенко отказывался от подобных предложений. У него были свои бизнес-схемы, можно много говорить, почему ему было выгодно закупать российский газ через европейские страны, кому была выгодна формула «Роттердам+», – говорит экс-министр.

Он убежден, что Киев должен согласиться на российские предложения.

«Глупо не соглашаться, потому что это не улучшает состояние Украины и не ухудшает состояние России, если мы не соглашаемся. Скажем, заявит президент Зеленский, что мы не хотим скидки на 25%, мы готовы платить больше, и на 50% больше, а украинцам повысим тарифы на газ и так далее. А зачем? Мы что, России должны дань платить? Зачем? Пусть дают скидку. Мы имеем право на эту скидку и наоборот – должны требовать, чтобы скидка была больше», – сказал Суслов.

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