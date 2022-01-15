Экс-министр экономики Украины: Россия выиграла даже в условиях не запущенного «Северного потока-2»

15.01.2022  23:37 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Высокие цены на энергоресурсы позволили «Газпрому» получить колоссальную прибыль по итогам прошлого года и полностью отбить затраты на газопровод «Северный поток-2», который так и не был введен в эксплуатацию.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высокие цены на энергоресурсы позволили «Газпрому» получить колоссальную прибыль по итогам прошлого года и...

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По мнению эксперта, при нынешнем положении дел России даже выгодна заморозка запуска СП-2.

«Обратите внимание на заявленные «Газпромом» прибыли за прошлый год. Они утверждают, что получили благодаря всей этой ситуации беспрецедентные доходы, которых не было никогда, ввиду роста цен на энергоносители, на газ.

Они говорят о том, что благодаря этому «Северный поток-2», даже не введенный в действие, окупился уже многократно за этот период.

И я абсолютно согласен, что можно подозревать, что где-то американцы с россиянами взаимодействуют в этом плане. Потому что американцы – крупнейший поставщик сжиженного газа, цены тоже очень сильно выросли, и они очень много тоже зарабатывают», – заявил Суслов.

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