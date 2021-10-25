Экс-министр энергетики озвучил мрачные прогнозы на будущее Украины

25.10.2021 17:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы Украина не предпринимала, а «Северный поток-2» будет построен, к тому же к транспортировке возобновляемых энергоносителей украинская ГТС не готова.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил занимавший должность министра энергетики Украины в 2019 – 2020 годах Алексей Оржель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские дожмут «Северный поток-2». Давайте не будем говорить за Европу. Европа знает, что ей нужно, то есть мы всё время пытаемся так раскрутить. Да, это не в интересах Польши, да, это не в интересах стран Балтии, это не в интересах Украины. Но Венгрия подписала, далее есть интерконнектор новый, то есть вокруг Украины строится новая инфраструктура. Второй пункт – они будут максимально использовать эти высокие цены и кризис, они будут предлагать фьючерсы через «Северный поток-2» по более низким ценам. Аргумент? Аргумент», – обосновал Оржель.

Так же он критически прокомментировал высказывания о возможности транспортировки водорода в Европу по украинской ГТС, потому что украинская труба способна осуществлять транзит только смеси водорода и газа, которая на сегодняшний день никому не нужна.

«Европа говорит о зеленном водороде, не о другом цвете водорода, то есть через возобновляемую энергетику, а мы говорим, что мы «Энергоатом» запустим. Второй момент. ГТС готова только к транспортировке смеси водорода и газа. А нам кто-то говорит о смеси? У нас вообще есть понимание, где эта смесь потребляется в Европе? Это когда уже нечего говорить, то вспоминаешь уже о космических кораблях, о новых миллиардах деревьев, о миллиардах кустов», – иронизирует экс-министр.

«То есть это нереальная перспектива, мягко говоря?» – уточнил ведущий.

«Мягко говоря», – подтвердил Оржель.