Экс-министр Георгий Гьоков: Будет трагедией, если Болгария не восстановит отношения с РФ

Последнее правительство Болгарии вынужденно ушло в отставку в конце июня нынешнего года, отметившись исключительной русофобией и рядом скандальных политических решений. Вотум недоверия в Народном собрании стал закономерным итогом семимесячных попыток поуправлять страной командой бывшего премьера Кирила Петкова.

До предстоящих 2 октября парламентских выборов, Болгарией руководит служебное (временное) правительство, назначенное президентом Руменом Радевым. Однако и среди министров бывшего правительства есть люди, которые по праву гордятся результатами своей работы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Георгий Гьоков, получивший портфель министра труда и социальной политики по квоте социалистов (БСП), считает, что намеченную социальную программу, чуть более чем за полгода работы, он смог реализовать на 80 процентов! К числу очевидных достижений нужно отнести увеличение минимальной зарплаты работающих болгар, на 26 процентов выросли пенсии, возросли и пособия на детей…

Список решений по социальным выплатам и надбавкам, которые усилиями Гьокова, обрели статус государственных законов, достаточно внушительный.

Бывший министр труда и социальной политики Болгарии, Георгий Гьоков (Георги Гъоков), согласился дать эксклюзивное интервью специально для ПолитНавигатора.

– Это была мощная социальная программа, которая оценивалась, примерно, в 22-23 миллиарда левов, что для Болгарии очень серьезная цифра. Программа вызывала, наряду с удовлетворением у тех, кто потребляет эти социальные услуги, и немалое недовольство оппозиции и правых партий тем, что, таким образом, якобы, провоцируется рост инфляции.

Мой ответ на эти нападки, заключается в том, что мы не можем оставить болгар во время инфляции и кризиса в одиночку решать возникающие проблемы. Государство должно вмешаться и поддержать тех, кто не может справиться с жизненными обстоятельствами самостоятельно. Для меня, предметом большой гордости является то, что нам удалось, пусть и не полностью, реализовать социальную программу поддержки простых болгар! – говорит Гьоков.

– Россию и Болгарию связывают, без преувеличения, вековые связи. В то же время, всю Европу захлестнула волна русофобии. А Болгария – член Евросоюза и НАТО… Как полагаете, есть ли реальная перспектива восстановления нормальных, дружеских отношений между двумя державами?

– Будет трагедией, если я не увижу возможности восстановить лучшие дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я говорю это совершенно искренне, потому что убежден: такая страна, как Болгария, должна иметь хорошие отношения со всеми странами мира, а что уж говорить о такой стране, как Россия, с которой мы кровно и исторически связаны!

В кратчайшие сроки эти связи надо восстанавливать. И дипломатические, и экономические. Когда я говорю об отношениях с Россией, я говорю, прежде всего, о наших давних дружеских традициях. Неслучайно мы в программе нашей партии зафиксировали этот момент.

Сейчас в программе мы записали еще и возобновление переговоров с Газпромом, возвращение к переговорам по атомной энергетике. Мы, несмотря ни на что, собираемся строить АЭС на два энергоблока в Белене, совместно с Россией, продолжить контракт на поставки топлива на Козлодуйскую АЭС. Все это должно быть в поле зрения любого следующего правительства, независимо от того, будет в нем участвовать БСП или нет, потому что мы, просто, не можем игнорировать эти связи. Они являются исключительным преимуществом для экономики и энергетики Болгарии, и не учитывать их недопустимо!

– Господин Гьоков, будем реалистами – болгарские социалисты теряют свои позиции год от года, всё больше. Я не первый год живу в Болгарии и вижу этот процесс своими глазами. Ваша личная популярность среди населения, значительно выше рейтинга самой партии. Может, БСП стоит сменить лидера?

– Давайте не забывать, что наша партия единственная во всей Восточной Европе, которая исповедуя социалистические принципы, находилась во властных структурах, в Народном собрании и всегда, на протяжении всей своей истории, реально влияла на политику государства.

Нас постоянно атакуют со всех сторон, это – естественно снижает рейтинг. Нападки следуют со всех сторон. И от правых, и от ультралевых. Наша партия имеет 131-летнюю историю [БСП считает себя наследником Коммунистической партии Болгарии], и никогда не была партией одного лидера.

Мы зарекомендовали себя как партия, в которой решения принимаются коллегиально, у нас есть коллегиальные органы, национальный совет БСП, исполнительное бюро, национальный совет из 180 человек. Совместными усилиями поднять рейтинг БСП — это дело не одного или двух человек, а всей партии.

Есть мнение, что мы должны вернуться к своим корням, к аутентичности. Однозначно, мы должны обращаться к молодежи, считаться с ее желаниями и устремлениями. Путей, наверное, много, и я пока не могу дать точного рецепта, достижения этого высокого рейтинга, но мы обязаны это сделать во имя Болгарии, во имя всего болгарского народа.

– Ваш прогноз на предстоящие парламентские выборы в Болгарии?

– Социологи прогнозируют довольно пестрый парламент с участием многих партий. Чем больше партий участвует в Национальном собрании, тем сложнее сформировать правительство.

Если нам удастся сформировать устойчивую коалицию, в Болгарии после 2 октября появится легитимное правительство, и это будет очень хорошим, большим достижением для Болгарии. В противном случае нас ждут следующие выборы, в течение полутора лет это будут четвертые парламентские выборы.

Не удивлюсь, если в марте снова будут новые выборы, пятые по счету за полтора года. Это будет очень и очень плохо для Болгарии, для стабильности страны, в том числе экономической и финансовой стабильности, для всего нашего народа.