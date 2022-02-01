Экс-министр инфраструктуры: Киев опустел, чиновники Зеленского бегут из страны

01.02.2022  12:38 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Киев, Политика, Украина
Новости Украины

Руководство Украины, в том числе правящей партии «Слуга народа» вывозит своих ближайших родственников из столицы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Украины, в том числе правящей партии «Слуга народа» вывозит своих ближайших родственников из...

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По словам Омеляна, несмотря на заявления представителей власти о том, что никакого наступления российской армии в ближайшее время не будет, Киев ощутимо опустел из-за того, что столицу покинули семьи чиновников и политиков.

«Что касается господина Арахамии, насколько мне известно, я сегодня прочитал в Интернете, он завтра планирует вывоз своей семьи на Кипр. То есть он точно знает, что наступления не будет? Нужно просто на Кипре месяц отдохнуть или это какие-то другие обстоятельства этой поездки? Хотелось бы тоже от него услышать, потому что мы видим абсолютно опустевший Киев. Нет внезапно кортежей, мы не видим всех этих помощников депутатов и всего другого, офиса президента. То есть как-то растворились они в воздухе – вроде бы есть, а с другой стороны улицы пустые. Тоже хороший вопрос», – заявил Омелян.

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