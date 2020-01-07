Экс-министр – курортнику Зеленскому: Трудно отыскать более непригодного для инвестиций партнёра, чем Оман

07.01.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление Офиса президента Украины о том, что Владимир Зеленский провел в Омане переговоры о привлечении инвестиций на Украину, являются неуклюжей попыткой оправдать его пребывание с целью отдыха в этой стране.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявил экс- министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наше руководство любит заявлять о необходимости привлечения иностранных инвестиций. Из Офиса президента мы слышим, что даже президент Зеленский поехал отдыхать в Оман, чтобы привлечь инвестиции.

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Он поехал в малюсенькую страну, объемы торговли с которой – порядка 80 млн долл.

Лучше б он поехал отдыхать куда-нибудь во Флориду или Калифорнию, где «пасутся» крупные инвесторы США и поуговаривал их.

В Японию поехал бы, в Китай, где можно найти и привлечь достаточно крупные инвестиции.

Странный выбор, если его цель действительно была ведение переговоров об инвестициях.

Ясно, что причина – не поиск инвестиций… я хочу подчеркнуть, насколько неуклюжи оправдания офисом президента этой поездки», – заключил экономист.