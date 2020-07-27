Экс-министр назвал главную причину терактов в Луцке и Полтаве

27.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украину заполонило оружие из зоны АТО, преступники получили доступ к нему, и поэтому в стране участились преступления с его использованием, примерами чему стали инциденты в Луцке и Полтаве.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти мелкие случаи так называемого терроризма в Украине, мне кажутся даже и не самым главным. Главное – что люди, которые хотят идти на подобные незаконные действия, имеют легкий доступ к оружию.

Страна не ограничивает теневой и незаконный оборот оружия, страна в которой есть огромные по численности вооруженные незаконные формирования сегодня. Пусть они называются радикалами, некоторые пусть из них называются патриотами или как угодно, но есть же законодательство. Поэтому это оружие, когда-то выстрелит, по выражению Чехова.

Оно обязательно выстрелит, и оно уже начинает стрелять. И вот эти все признаки – они очень опасны. Каждый день у нас происходят какие-то убийства с применением подобного оружия, каждый день, даже в Киеве, мы слышим: то там взорвали машину, то там взорвали на днях урну возле метро, то в кафе взорвалась сумка с чем-то взрывчатым и так далее.

Это же нельзя признать нормальным, это же дестабилизация обстановки в стране. А начинать нужно с соблюдения закона, с наказания по закону тех людей, которые это оружие присваивают где-то в зоне АТО, привозят его, продают, перепадают, сами хранят.

Сколько уже вскрыто подпольных арсеналов, где десятки и сотни единиц оружия собрано с неизвестными пока целями. Представьте, что будет, когда все это начнет стрелять?», – предупреждает Виктор Суслов.