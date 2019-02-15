15.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Объявленный украинскими полицейскими в угоду нацистам флешмоб «Я Бандера» – настоящий позор. Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что произошло на митинге Тимошенко – это огромный удар и отвращение к власти, потому что последующее поведение власти показало, что они пойдут по беспределу, и это пугает.

К чести Авакова, к чести полиции, которая во многом деморализована и обманута уже много раз – что было бы в штате Майами, где разрешены разрывные пули и оружие у всех, как, в принципе, сейчас и в Украине.

Если бы в штате Майами кто-то полез штурмовать полицейский участок, там если ты руки в карманах держишь когда тебя на дороге задержали и не выполнил требование полицейского «лечь, положить их на крышу», полицейский может открыть огонь.

Вы что, мозгами едете? Вы хотите разрушить государство до конца?» – заявил Червоненко.

«Лягай, Бандера!» – это что, оскорбление? Это нарушение закона? Когда вы всех обзываете русофобами (видимо, русофилами – ред.), «кто не скаче, той москаль», там ходят только медведи, жрёте торты в форме Кремля, оскорбляете тех, перед кем вы гнулись до неприличия. Когда к тебе пришли вооружённые люди, тем более полезли в полицейский участок, можно было по закону, как мне сказали, применять оружие. Что спецназовец должен был делать – целовать в губы? Это к Ляшко», – отметил он.

Также политик «прошёлся» по флэш-мобу с привлечением полиции «Я – Бандера».

«Больше всего я не пойму тех, кто кричал, что я – Бандера, потом устроил этот позорный, девичий, тёлочный флэш-моб. Я снимаю шляпу перед теми офицерами, которые пустили флэш-моб «Я не бандеровец». Я тоже не бандеровец, я украинец. Потому что роль Бандеры – это вы вдруг придумали. Господин Порошенко, сколько ты, будучи комсоргом, осуждал бандеров, сколько вы все, господин Турчинов, первый секретарь Днепропетровского обкома комсомола? Вы плюёте в душу и гражданам, и полицейским!» – добавил Евгений Червоненко.