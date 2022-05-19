Экс-министр обороны Молдовы: Нас хочет захватить Россия

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Россия может взять под свой контроль не только Приднестровье, но и Молдову.

Об этом в эфире финансируемого госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший министр обороны Молдовы Виталий Маринуца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, Россия хочет захватить Молдову, а не только Приднестровье. Мало того, что если мы вернемся назад и посмотрим на доктрину Примакова, рассмотрим взгляды Путина и его администрации, то увидим, что они считают бывшие республики СССР историческими землями России, которые должны быть возвращены. Исходя из заявлений высокопоставленных российских чиновников – как политиков, так и военных, становится понятно, что мы находимся под угрозой. Мы в их военных планах», – заявил Маринуца.

По мнению бывшего министра, для захвата Молдовы ВС РФ будут использовать большой склад боеприпасов, который с советских времен находится в приднестровском селе Колбасны.

«Это огромное подземное хранилище, и в нем свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, срок содержания которых истек. Последние двадцать лет никто, кроме россиян, не имел к нему доступа. Там не было ни международных наблюдателей, ни молдавских, поэтому мы точно не знаем, что там происходит, как хранятся эти боеприпасы и какую опасность он представляет. На складе находится огнестрельное оружие, которым можно вооружить войска Приднестровья, и использовать их против Украины или против Республики Молдова. Это вызывало и вызывает беспокойство. Если Российская Федерация решится нанести удар по этому региону или использовать Приднестровье в своих военных планах, она воспользуется этим складом», – резюмировал экс-министр.