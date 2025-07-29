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Молдавские гагаузы на своей территории вместо безоговорочной поддержки кишинёвской линии партии Санду удумали вести свою политическую линию.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Регион очень спокойный. Потому что там население-то незначительное от части населения Республики Молдова, от общего числа вряд ли больше 4%, раньше даже меньше было. И они не могут повлиять на исход выборов. Мы дали им эту автономию для того, чтобы они возродили свою культуру, национальность, историю, язык. Но они вместо этого всё ликвидировали и начали развивать русский язык. Поэтому эта автономия потеряла свою идею. Они могут её потерять, эту автономию, потому что они её использовали не для возрождения гагаузов, а для борьбы с центральными властями Молдовы», – рассуждал нацист.

При этом он зачем-то приплёл венгерского премьера Орбана как чуть ли не главного заинтересанта в этом вопросе.

«Виктору Орбану очень нужна такая автономия по этническому признаку в Европе. Потому что он такую же автономию хочет создать в Румынии, в Украине. Потому что в Европе нет таких автономий по этническим признакам, есть только у нас в Молдове», – вещал экс-министр.

«Свидомая» ведущая в ответ посетовала, что Орбан умудряется «вредить» не только Украине, но и Молдавии.