Экс-министр обороны Молдовы: Нельзя было давать гагаузам автономию!

Вадим Москаленко.  
29.07.2025 19:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Молдавские гагаузы на своей территории вместо безоговорочной поддержки кишинёвской линии партии Санду удумали вести свою политическую линию.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавские гагаузы на своей территории вместо безоговорочной поддержки кишинёвской линии партии Санду удумали вести...

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«Регион очень спокойный. Потому что там население-то незначительное от части населения Республики Молдова, от общего числа вряд ли больше 4%, раньше даже меньше было. И они не могут повлиять на исход выборов. Мы дали им эту автономию для того, чтобы они возродили свою культуру, национальность, историю, язык.

Но они вместо этого всё ликвидировали и начали развивать русский язык. Поэтому эта автономия потеряла свою идею. Они могут её потерять, эту автономию, потому что они её использовали не для возрождения гагаузов, а для борьбы с центральными властями Молдовы», – рассуждал нацист.

При этом он зачем-то приплёл венгерского премьера Орбана как чуть ли не  главного заинтересанта в этом вопросе.

«Виктору Орбану очень нужна такая автономия по этническому признаку в Европе. Потому что он такую же автономию хочет создать в Румынии, в Украине. Потому что в Европе нет таких автономий по этническим признакам, есть только у нас в Молдове»,  – вещал экс-министр.

«Свидомая» ведущая в ответ посетовала, что Орбан умудряется «вредить» не только Украине, но и Молдавии.

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