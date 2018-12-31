Экс-министр обороны о ситуации в ДНР после убийства Захарченко: Рост цен, отсутствие лекарств

31.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Экс-министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов, который минувшей осенью после взрыва на предвыборном съезде отказался от участия в борьбе за пост главы ДНР, рассказал о том, как изменилась ситуация в республике после убийства руководителя Александра Захарченко.

«Есть выражение – «Народ получает ту власть, которую заслуживает». Надеюсь, прошедшие выборы показали, чем заканчивается равнодушие населения к общественно-политической жизни государства, в котором ты живешь. И всякого рода отговорки не снимают ответственности за будущее наших потомков, а за ошибки, которые мы допускаем, будут расплачиваться именно они.

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Вышеизложенный абзац – своего рода оценка реакции населения на весь выборный процесс и последствия, наступившие после инаугурации Пушилина. Социально – экономические отношения даже не рассматриваю, так как последствия на виду, но перечислю их:

1.Рост цен.

2. Отмена льгот в получении жилья перемещенным, пострадавшим лицам.

3. Отсутствие лекарств в больницах, для местного населения, за исключением лиц, проходящих по программе воссоединения, которая, по сути, – пустышка, и служит для очередной «отмывки» денег представителями верхних эшелонов власти.

4. Согласно заявлению Пушилина на прямой линии – военных действий в 14 году не было.

5. Перевод рынков в частную собственность (и это в период военного положения)

6. реально устал перечислять, думаю, каждый может добавить еще минимум пять, или более пунктов.

Краткие не особо красочные итоги изложил. Не хочу никому портить праздничное настроение, уверен, мы победим, а ценный опыт, который мы получили, необходимо правильно использовать», – рассуждает Хакимзянов в своем блоге.