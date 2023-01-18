Экс-министр обороны Польши: НАТО должно отдать Украине 30% танков

Вадим Москаленко.  
18.01.2023 20:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы Украина пошла в наступление и «разбила российскую армию в бою», странам НАТО необходимо передать Киеву около трёх тысяч танков «Леопард-2».

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» заявил бывший министр обороны Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы Украина пошла в наступление и «разбила российскую армию в бою», странам НАТО необходимо...

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«Если бы Украине не помогали Европа и США, возможно, она бы проиграла. Но эта война ведётся благодаря финансовой и военной помощи Украине от друзей. Но Путин всё равно считает, что может выиграть. Очень важно ускорить поставки оружия, чтобы Украина победила, вернула контроль над международно признанными границами», – вещал он.

«Поэтому для немецкого правительства очень важно создать консорциум стран, у которых есть «Леопарды». В НАТО где-то десять тысяч этих танков. И если каждый из собственников даст Украине 20-30% того, что у них есть, то вместе немецкими мощностями – это поможет Украине пойти в наступление и выиграть войну», – трепался экс-министр.

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