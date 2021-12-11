Экс-министр обороны: Путин лишь отложил операцию по уничтожению Украины

Новости Украины

Рано или поздно Россия проведет широкомасштабное наступление на Украину, чтобы лишить ее государственности. Недавний разговор президентов США и РФ лишь отсрочил этот момент, но не ликвидировал угрозу.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода словам Савика Шустера» заявил бывший министр обороны Украины (2014 – 2019 гг.) генерал армии Степан Полторак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Полторака, после разговора с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин получил время на то, чтобы подготовиться к возможной реакции Запада на вторжение на Украину.

«В последнее время Россия начала проводить мероприятия, которые как раз свидетельствуют о том, что она готовится к широкомасштабной войне. И думать о том, что этого не произойдет, я думаю, что это просто потеря времени. На самом деле, пока в России существует цель уничтожения украинской государственности и украинского народа, он, Путин, никогда в жизни не откажется от такой цели. Наивысшая точка кипения относительно обстановки, которая сложилась на границе, как раз приходится ко времени на конец года-начало следующего года», – считает экс-министр.

«Благодаря работе наших партнеров европейских, благодаря работе наших партнеров и друзей в США, разговору Путина с Байденом, благодаря работе дипломатов нашей страны, по моему глубокому убеждению, мы временно отодвинули агрессию Российской Федерации от Украины… Не нужно недооценивать Путина – он сейчас это время, которое, по нашему мнению, есть у всех, использует для того, чтобы максимально подготовиться к санкциям, минимизировать потери, найти пути обхода этих санкций, а потом снова с оружием прийти в Украину», – заявил Полторак.