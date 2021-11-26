Экс-министр обороны: Россия требует от Штатов слить Украину

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Новости Украины

Российская Федерация принуждает Соединенные Штаты к решению украинского вопроса в интересах Москвы.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Загороднюка, тема неминуемого наступления России на Украину – это элемент такого давления.

«Мы месяц изучали этот вопрос, и я могу сказать вам одну вещь: в США идет информационная кампания, которая направлена на руководство США, на администрацию Белого дома, на всех экспертов, на международных экспертов, которые там работают. Суть этой информационной кампании – поставить вопрос и дать США два варианта событий: или они договариваются с Путиным относительно Украины и «сливают» фактически интересы Украины, или, как они говорят, они начинают большую кампанию, большую войну на территории Украины», – сказал экс-министр.

«Это то, что сейчас разгоняется в Вашингтоне, мы работаем с экспертами, которые там работают, и об этом говорят и специалисты, и эксперты, и журналисты, и так далее. Оттуда идет вся эта информационная волна в Европу, она попадает к нам и об этом говорится», – заявил Загороднюк.