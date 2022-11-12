Экс-министр обороны: «Сдачу Херсона компенсируют наступлением на донецком направлении»

12.11.2022  17:00 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Командующий СВО Сергей Суровикин пообещал продвижение на границы республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-министр обороны Украины, глава правления Центра оборонных стратегий Украины Андрей Загородник, отвечая на на вопрос, почему командующий СВО Сергей Суровикин принял решение оставить Херсон.

Командующий СВО Сергей Суровикин пообещал продвижение на границы республик Донбасса. Об этом, передает корреспондент...

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«Он мог продать [руководству России] идею сдачи Херсона только пообещав что-то в качестве компенсации. И эта компенсация — это был восток Украины. Мы уже проходили эту ситуацию. Она не нова. Когда провалилась кампания на северо-востоке и на севере Украины, они поступили так же. Они сказали: «Давайте выйдем из Чернигова, Сум, Киева, но выйдем на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Как мы помним, этот план был разрушен именно заявлениями о контрнаступлении в Херсонской области, к которому они готовились активно, перебрасывали туда силы и, конечно, проворонили Харьковскую область», – сказал Загороднюк.

По его словам, «российская армия не способна работать на многих операционных направлениях».

«Мы об этом говорим с самого начала войны. У них настолько централизован процесс принятия решений, что не могут одновременно качественно поддерживать этот процесс во многих операционных направлениях.

Поэтому они сейчас будут пытаться делать то, что пытались делать в апреле, а именно сконцентрироваться на донецком направлении. И это, конечно, очень сильно повышает опасность на нем, потому что они все эти высвободившие из Херсона силы будут бросать на Запорожье и Донецк», – полагает экс-министр.

Он прогнозирует, что, скорее всего, главным направлением будет донецкое.

«Но позиция большинства западных аналитиков, что и эта операция будет столь же неуспешной, хотя карьера Суровикина будет конкретно зависеть от ее успеха. Он будет делать все возможное, чтобы добиться успеха на востоке. А почему она будет не успешной? Потому что российская армия деморализована, истощена, у них уже мало офицеров, которые еще могут нормально мыслить, принимать решения.

Они очень боятся принимать неправильные решения, потому что за них кто-то должен отвечать. В российской армии это основное — найти виновного в провалах. Поэтому все боятся принять решение, поэтому проводят множество совещаний, собраний. Это их такая фишка. Поэтому считается, что [донецкое] направление также будет неуспешным. Но угроза есть, и она очень высока», – резюмировал Загороднюк.

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