Экс-министр обороны: «Сдачу Херсона компенсируют наступлением на донецком направлении»

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Новости Украины

Командующий СВО Сергей Суровикин пообещал продвижение на границы республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-министр обороны Украины, глава правления Центра оборонных стратегий Украины Андрей Загородник, отвечая на на вопрос, почему командующий СВО Сергей Суровикин принял решение оставить Херсон.

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«Он мог продать [руководству России] идею сдачи Херсона только пообещав что-то в качестве компенсации. И эта компенсация — это был восток Украины. Мы уже проходили эту ситуацию. Она не нова. Когда провалилась кампания на северо-востоке и на севере Украины, они поступили так же. Они сказали: «Давайте выйдем из Чернигова, Сум, Киева, но выйдем на админграницы Луганской и Донецкой областей. Как мы помним, этот план был разрушен именно заявлениями о контрнаступлении в Херсонской области, к которому они готовились активно, перебрасывали туда силы и, конечно, проворонили Харьковскую область», – сказал Загороднюк.

По его словам, «российская армия не способна работать на многих операционных направлениях».

«Мы об этом говорим с самого начала войны. У них настолько централизован процесс принятия решений, что не могут одновременно качественно поддерживать этот процесс во многих операционных направлениях. Поэтому они сейчас будут пытаться делать то, что пытались делать в апреле, а именно сконцентрироваться на донецком направлении. И это, конечно, очень сильно повышает опасность на нем, потому что они все эти высвободившие из Херсона силы будут бросать на Запорожье и Донецк», – полагает экс-министр.

Он прогнозирует, что, скорее всего, главным направлением будет донецкое.

«Но позиция большинства западных аналитиков, что и эта операция будет столь же неуспешной, хотя карьера Суровикина будет конкретно зависеть от ее успеха. Он будет делать все возможное, чтобы добиться успеха на востоке. А почему она будет не успешной? Потому что российская армия деморализована, истощена, у них уже мало офицеров, которые еще могут нормально мыслить, принимать решения. Они очень боятся принимать неправильные решения, потому что за них кто-то должен отвечать. В российской армии это основное — найти виновного в провалах. Поэтому все боятся принять решение, поэтому проводят множество совещаний, собраний. Это их такая фишка. Поэтому считается, что [донецкое] направление также будет неуспешным. Но угроза есть, и она очень высока», – резюмировал Загороднюк.