Экс-министр обороны Украины: «Будем тысячами уничтожать русских солдат»

16.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Наступление на Украину якобы обернется для России колоссальными потерями.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил бывший министр обороны Украины, юрист Андрей Загороднюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, у России не хватит сил для того, чтобы удержать под контролем украинскую территорию.

«У них нет ни единого сценария, ни единого варианта, где позитив побеждал бы негатив. Они фактически уже проигрывают во всех вариантах. Для них огромной стратегической ошибкой было вообще делать всю эту кампанию. Эта кампания не закончится для России ничем позитивным. Даже если рассмотреть сценарий полномасштабного военного наступления, общевойсковой операции, ну хорошо, зайдут они куда-то, это не вопрос, что дальше?

А дальше ничего, у них нет никаких сил для того, чтобы удержать любую серьезную территорию. Это закончится просто длительным, скучным, тяжелым, где будут гибнуть тысячи русских военнослужащих, конфликтом, который не принесет им никаких преимуществ.

Это что касается большого наступления. В это время по ним будут бить украинские военные, по ним будет бить украинская территориальная оборона, по ним будут бить добровольцы и так далее, постоянно уничтожать их за каждым забором, за каждым углом. Какой вообще может быть шанс на их победу в этом случае? Никакого», – заявил Загороднюк.