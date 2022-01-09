Экс-министр обороны Украины: Невозможно вернуть ни Крым, ни Донбасс

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Новости Украины

Украинскому руководству пора признать, что в ближайшие десятилетия Киеву можно даже не думать о возвращении Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернётся. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову.

Невозможно вернуть ОРДЛО, в котором уже более миллиона граждан РФ, с российскими паспортами. В котором те, кто родился во время войны, уже идут в школу. А те, кто учился в первых классах, уже выпускаются и берут оружие.

Там русский дух. По опросам, более 80% хотят в Россию», – сказал Гриценко.

Однако ведущий начал спорить с этим тезисом – по его мнению, в Крыму и Донбассе якобы осталось множество противников России, которые просто «не имеют возможности выехать».

«Даже те, кто получал российские паспорта, не стали россиянами. Иногда просто нет входа, а мы ярлык вешаем», – сказал ведущий.

Гриценко ответил, что у тех, кто остался в Донбассе и Крыму, не было не возможности бежать на Украину, а желания.

«Как это нет выхода? Те, кто хотел – то выехал. А кто не хотел – остался там. Кто хочет жить под Путиным, тот и живёт», – резюмировал экс-министр обороны Украины.