Экс-министр обороны Украины пообещал «обломать рога» бывшему главе СБУ

17.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявляет, что лидер партии «Сила и честь», экс-глава СБУ Игорь Смешко через своего охранника попытался за кулисами студии политического ток-шоу принудить представителя «Гражданской позиции» прекратить задавать в эфире вопросы о персональном составе партийного списка «Силы и чести» на внеочередных парламентских выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.



«Набил в свой список депутатов БППшников вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко & Со, и когда в эфире „Свободы слова“ его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды», — написал Гриценко на своей странице в Фейсбук.

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При этом Гриценко заверил, что принудить молчать членов его команды посредством физического давления не получится.

«Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок — рога обломаю. Без охранника», — написал Гриценко.

Политическое ток-шоу «Свобода слова», в котором принимал участие Смешко, выходило в эфир во вторник, 16 июля, вечером.

Отметим, список партии Смешко является одним из наиболее критикуемых на этих выборах из-за обилия в нем бывших депутатов от обанкротившейся партии “Самопомощь”, лоббистов аграрных олигархов и людей Порошенко.