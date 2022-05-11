Экс-министр обороны Украины разочарован законом о ленд-лизе

Новости Украины

Даже после подписания американцами закона о ленд-лизе поставки вооружений для ВСУ затянутся на неопределенный срок.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У нас есть два сценария развития. Первый сценарий: мы получаем достаточное количество вооружений и техники от наших партнеров. В этом случае мы накапливаем их критическую массу и боеприпасов, после этого переходим в контрнаступление. Если все происходит в данном раскладе, то где-то до конца осени мы можем закончить эту войну. Закончить ее можно только победой. Второй вариант, когда война переходит в долгосрочную плоскость, это не очень хорошо, потому что это истощит экономику окончательно, нам нужно избегать такого варианта. Большая часть аналитиков и зарубежных политиков пророчат, что ситуация перейдет в долгосрочную компанию, которая может идти больше года. Этого допустить мы никак не можем, это сейчас наш главный вызов», – сказал Загороднюк.

При этом, по его мнению, закон о ленд-лизе имеет ряд недоработок, и вооружений придётся ждать ещё как минимум пару месяцев.

«На самом деле на ленд-лиз я бы не смотрел так оптимистично, потому что процедуры его применения ещё нет. Она должна быть разработана. Если кто-то хочет почитать закон про ленд-лиз, который был подписан президентом Байденом, то он занимает аж две страницы. Там написано, что это происходит на обратной основе, то есть мы должны либо вернуть оборудование или заплатить за него, или платить за его использование – с каких средств, ещё неизвестно. Также не описан процесс, написано только, что на протяжении 60 дней с принятия закона правительство должно выработать процедуру. 60 дней это аж два месяца», – объяснил экс-министр.