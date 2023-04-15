Экс-министр обороны Украины: Война – на десятилетия, пока Запад будет поставлять оружие

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Вооружённый конфликт на Украине может затянуться ещё на долгие годы – до тех пор, пока странам западного блока не «надоест» накачивать киевский режим оружием и деньгами.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, на сколько лет ещё может затянуться война против России.

«Это могут быть десятилетия, могут быть годы. Всё зависит от того, какие ресурсы есть у РФ, сколько протянет их режим, и сколько наша коалиция может это терпеть», – сказал Загороднюк.

Он подчеркнул, что киевское руководство будет продолжать просить у Запада всё новую и новую технику.

«И насколько у нас удастся уговорить их предоставить нам необходимое количество техники, чтобы создать огневое преимущество и перейти с затяжной войны на более активные действия, и вытолкнуть их с территории Украины. Мы уже пережили с 2014 года девять лет войны. Стратегическая цель Путина – уничтожить Украину, он настроен на это. И пока он будет при власти, он будет пытаться нас дестабилизировать», – подытожил экс-министр.