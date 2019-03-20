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20.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Экс-министр объяснила, как Порошенко грабит своих избирателей

Президент Украины Пётр Порошенко ворует огромные суммы из бюджета страны, после чего тратит их на избирательную кампанию.

Об этом на YouTube-канале «Капитал» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гражданин платит налоги, которые попадают в бюджет. Организованная преступная группа мальдивских скороходов этот бюджет осваивает – крадёт эти деньги, которые попадают в ОПГ, этими средствами они делятся с правоохранителями, и потом легализуют эти деньги, в том числе загоняя в свой избирательный фонд», – рассказала она.

По мнению Елены Лукаш, таким образом власть не только грабит и унижает своих избирателей, но и ставит своих противников в неконкурентоспособное положение.

«Из избирательного фонда они отдают неким гражданам, и утверждают, что эти деньги им за питание, проживание и всё остальное. Вот такой красивый простой круг: украсть у избирателя, и через свой избирательный фонд этому избирателю заплатить, только в сто раз меньше, унизив и ограбив его и нарушив действующее законодательство.

И, кроме того, поставив других кандидатов в неконкурентоспособные условия борьбы, потому что не каждый может иметь такой избирательный фонд и позволить себе такие затраты», – добавила экс-министр.

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