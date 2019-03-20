Экс-министр объяснила, как Порошенко грабит своих избирателей

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко ворует огромные суммы из бюджета страны, после чего тратит их на избирательную кампанию.

Об этом на YouTube-канале «Капитал» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гражданин платит налоги, которые попадают в бюджет. Организованная преступная группа мальдивских скороходов этот бюджет осваивает – крадёт эти деньги, которые попадают в ОПГ, этими средствами они делятся с правоохранителями, и потом легализуют эти деньги, в том числе загоняя в свой избирательный фонд», – рассказала она.

По мнению Елены Лукаш, таким образом власть не только грабит и унижает своих избирателей, но и ставит своих противников в неконкурентоспособное положение.

«Из избирательного фонда они отдают неким гражданам, и утверждают, что эти деньги им за питание, проживание и всё остальное. Вот такой красивый простой круг: украсть у избирателя, и через свой избирательный фонд этому избирателю заплатить, только в сто раз меньше, унизив и ограбив его и нарушив действующее законодательство.

И, кроме того, поставив других кандидатов в неконкурентоспособные условия борьбы, потому что не каждый может иметь такой избирательный фонд и позволить себе такие затраты», – добавила экс-министр.