Экс-министр: Объявление РФ «агрессором» стало большой дипломатической ошибкой Зеленского

Новости Украины

Продвижение Киевом на всех международных площадках тезиса, что РФ является «страной-агрессором», закончилось не очень хорошо для президента Украины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Россия отказывается вести переговоры с Украиной, а Путин не хочет садиться за один стол переговоров с Зеленским? Дело в том, что это результат большой дипломатической ошибки со стороны Украины. Я хочу напомнить, что в октябре прошлого года Украина добилась от ЕС того, что в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС было записано, что Россия является стороной конфликта. Несколько раз это было подтверждено и лидерами стран Нормандского формата Германией и Францией», – напомнил экс-министр.

«Россия со своей стороны несколько раз сделала заявления, что в качестве представителя страны-агрессора и стороны конфликта президент России никогда не будет вести переговоры с Зеленским. Потому что Россия стороной конфликта себя не признаёт. Кроме того Россия заявила, что это противоречит и Минским соглашениям, и резолюции Совета Безопасности ООН, которой Минские соглашения были утверждены в феврале 2015-го года», – отметил экс-министр.

«И понятны причины этого: Путин отослал Зеленского. Хотите вести переговоры со стороной конфликта? Ведите переговоры с ДНР, ЛНР, с вашими собственными украинскими сепаратистами, как он сказал. А Россия не находится в состоянии войны, с точки зрения российской власти, и она за стол переговоров как сторона конфликта не сядет. Вот и всё», – объяснил Суслов.