Экс-министр Польши: ради заработка украинцы готовы убить десятки тысяч наших семей

Вадим Москаленко.  
28.09.2023 12:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 370
 
Дзен, Зерно, Польша, Сельское хозяйство, Украина


Ради продажи своего зерна Киев готов заморить голодом десятки тысяч польских семей.

Об этом в эфире одесского телеканала «Первый городской» заявил польский экс-министр труда Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ради продажи своего зерна Киев готов заморить голодом десятки тысяч польских семей. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Кульпа рассказал, что суть конфликта между Киевом и Варшавой не в транзите украинской сельхозпродукции, а в физическом выживании польских фермеров, которые если останутся без средств к существованию могут помереть с голоду.

«[Украинцы] добиваются того, чтобы убить польское сельское хозяйство, этих мелких людей, которые год тому назад открывали свои дома на помощь украинцам. И теперь они хотят убить несколько десятков тысяч.

Они просто обанкротятся, это маленькие фермы по 20-30 гектар, они с этого живут. Никто на этом не зарабатывает, правительство в прошлом году вложило полмиллиарда, чтобы никто на этом не обанкротился. Мы говорим не про дополнительную прибыль, а про выживание», – сказал экс-министр.

Он поразился жадности и жестокости украинцев.

«Поляки не могут понять – Украина ради того, чтобы продать десять процентов своего зерна, потому что это максимально что можно поместить в Польше, готова убить несколько десятков тысяч. Это поражает.

Это не вопрос финансов, это вопрос выживания десятков тысяч семейств, у которых есть дети, которые живут в маленьких городках», – добавил Кульпа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть