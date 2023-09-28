Экс-министр Польши: ради заработка украинцы готовы убить десятки тысяч наших семей

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Ради продажи своего зерна Киев готов заморить голодом десятки тысяч польских семей.

Об этом в эфире одесского телеканала «Первый городской» заявил польский экс-министр труда Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кульпа рассказал, что суть конфликта между Киевом и Варшавой не в транзите украинской сельхозпродукции, а в физическом выживании польских фермеров, которые если останутся без средств к существованию могут помереть с голоду.

«[Украинцы] добиваются того, чтобы убить польское сельское хозяйство, этих мелких людей, которые год тому назад открывали свои дома на помощь украинцам. И теперь они хотят убить несколько десятков тысяч. Они просто обанкротятся, это маленькие фермы по 20-30 гектар, они с этого живут. Никто на этом не зарабатывает, правительство в прошлом году вложило полмиллиарда, чтобы никто на этом не обанкротился. Мы говорим не про дополнительную прибыль, а про выживание», – сказал экс-министр.

Он поразился жадности и жестокости украинцев.

«Поляки не могут понять – Украина ради того, чтобы продать десять процентов своего зерна, потому что это максимально что можно поместить в Польше, готова убить несколько десятков тысяч. Это поражает. Это не вопрос финансов, это вопрос выживания десятков тысяч семейств, у которых есть дети, которые живут в маленьких городках», – добавил Кульпа.