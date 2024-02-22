Экс-министр Польши: «Зеленский молчит о кровавом русском зерне в Европе»

Анатолий Лапин.  
22.02.2024 15:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Зерно, Польша, Россия, Украина


Украинская власть должна заявить о том, что больше вреда Европе приносит российская аграрная продукция, занимающая солидную долю на европейском рынке.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть должна заявить о том, что больше вреда Европе приносит российская аграрная продукция,...

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По мнению Кульпы,

«А почему президент Украины не говорит об этом? Потому что фирмы, которые в Украине, их контролируют. То же самое и работают в России. На уровне фирм и бизнесов у них все складывается, а то, что придурки обижаются друг на друга и обзывают друг друга, это просто вызывает у них смех. Я это так вижу…

Просто они открывают все двери, мы говорим о миллиардах долларов. Они скупили по дешевке, они зарабатывают, вытесняют зерно других производителей и все хорошо», – сказал экс-министр.

«Я считаю, что первое, что нужно сделать, – это перестать грабить украинский бюджет, возвращая им НДС. Потому что это фирмы, единственные, которые без проблем получают возврат НДС, короче, грабят бюджет, чтобы еще и зерно было дешевле.

И поставить эти фирмы на равных с украинскими производителями зерна, которые, если хотят вернуть себе НДС, получают проверки, а этот НДС никогда не получают обратно. Нужно, чтобы офис президента, президент говорил об этом. Президент должен говорить всей Европе, что 14,4% зерна в Европе – это русское кровавое зерно», – заявил Кульпа.

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