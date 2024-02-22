Экс-министр Польши: «Зеленский молчит о кровавом русском зерне в Европе»

Украинская власть должна заявить о том, что больше вреда Европе приносит российская аграрная продукция, занимающая солидную долю на европейском рынке.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кульпы,

«А почему президент Украины не говорит об этом? Потому что фирмы, которые в Украине, их контролируют. То же самое и работают в России. На уровне фирм и бизнесов у них все складывается, а то, что придурки обижаются друг на друга и обзывают друг друга, это просто вызывает у них смех. Я это так вижу…

Просто они открывают все двери, мы говорим о миллиардах долларов. Они скупили по дешевке, они зарабатывают, вытесняют зерно других производителей и все хорошо», – сказал экс-министр.