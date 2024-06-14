Экс-министр предложил Зеленскому поменьше болтать на Западе о границах-1991

Болтовня о возвращении границ 1991 года – это хорошо для внутреннего пользователя, на внешнеполитической же арене Киеву необходимо обсуждать с Западом реальные перспективы. Об этом на канале Politeka заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большой бедой является то, что мы провозглашаем наши желания, не увязывая их с теми целями, которые реально видят союзники. И когда это всё трансформируется в поставки вооружений, то мы видим, что вверх берёт точка зрения тех, кто поставляет нам оружие. …[Русские] видят нашу уязвимость – зависимость от поставок оружия и боеприпасов. Они поставляют нам оружие именно для решения тех целей и задач, которые они считают нужным решить. Мы хотим решить другие цели и задачи, более глобальные, но на это нам оружие не дают. Поэтому, когда мы слышим подобные заявления, это очень хорошо, это правильно, с точки зрения консолидации украинцев. Мы должны понимать цель, ради которой воюем – это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, это границы 1991 года. Другое дело, когда это звучит на Западе, и союзники это воспринимают совершенно по-другому, это всё-таки не добавляет нам баллов во взаимоотношениях с ними», – сказал Рева.

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«Мне кажется, что на третьем году войны уже можно было как-то попытаться, встречаясь с лидерами западных стран, поставить как-то вопрос – давайте мы определим цели войны. Давайте мы под эти цели продумаем программу действий – поставки вооружений, финансовая поддержка и т.д. Чтобы мы понимали, какие реально мы цели можем поставить и вместе достичь. Потому что западные союзники исходят из того, что, конечно, Украина очень важное государства, и защита её очень важна. Но при этом надо сделать так, что война между Украиной и Россией не переросла в третью мировую», – резюмировал экс-министр.