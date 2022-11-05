Экс-министр: Превратим Украину в Дубай за счет России

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Новости Украины

России нечем будет выплачивать репарации Киеву, кроме природных ресурсов, на которых Украина обязательно превратит себя в Дубай.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший министр инфраструктуры Украины, а ныне капитан 206-го батальона теробороны ВСУ Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущая затронула тему репараций со стороны России, на которые после «перемоги» будут отстраивать Украину.

«Вы весной ещё говорили, что мы построим Дубай за российские деньги. Сколько нужно на восстановление Украины, и целесообразно ли уже это начинать? Мы уже начинаем, но есть риски ракетных ударов», – напомнила сотрудница канала.

«Парадоксальность этой войны в том, что если Российская империя или Советский Союз где-то побеждал и грабил, то у тех стран было что грабить. И сейчас они грабят Украину, вывозя всё. А в России грабить нечего. У них нечего забирать по репарациям, потому что, если у них есть более или менее нормальные заводы, это всё заводы иностранных компаний. Российских заводов не существует в принципе. Даже танковые работают на верстаках, импортированных из США в прошлом веке. Поэтому Россия как донор чего-то не интересуют. Налички в виде триллионов долларов у них тоже нет, даже если конфисковать все активы. Ну, разве что у Путина, возможно, есть такие деньги. Поэтому вопрос в природных ресурсах», – ответил Омелян.

Объясняя свои слова про про Дубай, он отметил, что Украина якобы будет продавать российскую нефть и газ и за счёт этого восстанавливать своё государство.

«Вот такой путь на Дубай», – объяснил украинский экс-министр.