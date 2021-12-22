Экс-министр пригрозил «жечь и стрелять» в случае выполнения «Минска»

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Новости Украины

Если Украина согласится на выполнение «Минских соглашений», это будет означать превращение страны в асимметрическую федерацию с широкими полномочиями ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший глава Луганской области, экс-замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что предусматривает асимметричная федерация? Существует большая страна, существует два маленьких карликовых субъекта, которые контролируются извне. Эти субъекты декларативно входят в состав большой страны, но они имеют свою милицию, свою правоохранительную систему, свою прокуратуру, свое локальное правительство. Но главное, в Конституцию большого государства вносятся изменения, согласно которым эти карлики имеют право блокировать любые внешнеэкономические и внешнеполитические решения большого государства. Вот это асимметричная федерация», – сказал экс-чиновник.

«У нас об этом очень мало кто рассказывает, кто понимает. А все это называется выполнить «минские договоренности». И они считают, что эта асимметричная федерация – это и есть особый статус. Особый статус в рамках децентрализации – ничем Донетчина, Луганщина не отличаются от Харьковщины или Житомирщины, ничем», – заявил Тука.

Он также уверяет, что украинская власть столкнется с массовыми беспорядками.

«Я сам пойду и жечь, и стрелять – у меня хватает легального оружия», – пригрозил экс-министр.