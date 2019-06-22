Экс-министр призвал Украину согласиться на «Брестский мир»

22.06.2019, Одесса, Владимир Гладков

Украине нужно соглашаться на свой вариант «Брестского мира» с Россией – по аналогии с молодым советским государством, которое смогло сохраниться, потеряв значительные территории.

Об этом в эфире одесского телеканала «7 канал» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хватит перекладывать свои проблемы на Будапештский меморандум, нас «кинули», на Нормандский формат. Минские соглашения надо выполнять, потому что было страшно, и вы подписали», – напомнил он, что переговоры происходили во время окружения украинской группировки в Донбассе.

«Вы считаете, Украина не выполняет Минские соглашения?» – спросил ведущий.

«Конечно, не выполняет. Россия говорит: «Они базовые не выполняют». Не хочу уходить в тему Минских соглашений, потому что у меня возникает много вопросов. Вы не знаете, от чего погибло двести с лишним человек, героев, которых называют «киборгами», защищая Донецкий аэропорт? Это была глупость. Потому что по Минским соглашениям он принадлежал ДНР. Зачем погибли люди? Показать политический акт героизма всей стране за чужой счёт, за чужую душу, за чужую кровь? Не согласен. Всё должно иметь смысл», – добавил экс-министр.

Он подчеркнул, что только прямые переговоры с Москвой способны остановить войну, уносящую человеческие жизни.

«В 2004-2005 году, когда были прямые переговоры, я их организовывал, мы сняли миллион вопросов, которые позволили все пять лет Ющенко, даже не любя Россию, если бы мы выполняли своё слово, мы бы жили лучше. Решение, это не унижение – это прямые переговоры между Киевом и Москвой. Прямые, я повторяю.

Вы хотите гаранта? Позовите третьей Америку. Но никто не любит, когда кто-то лезет, знаете: кто-то в драку, третий, как говорят, в другое место.

Вы начните разговаривать, это никакое не унижение. Я привожу часто пример, что Брестский мир, в своё время, спас молодую Советскую республику. Надо остановить кровь, надо получить передышку, война – штука дорогая. Плюс она дорогая, потому что она уносит человеческие жизни», – резюмировал Евгений Червоненко.