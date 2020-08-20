20.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика
Просмотров:

Экс-министр рассказал, за что украинцы не простят «слуг народа»


Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни его партия «Слуга народа» не выполнили своих обещаний, поэтому люди разочаровываются в них и рейтинг партии падает.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Падение рейтинга «Слуги народа» происходит закономерно, потому что не выполняются многие предвыборные обещания президента. Сама программа партии «Слуга народа» тоже не выполняется. Все идет по течению, идет к худшему. Основной проблемой для Украины сейчас является рост безработицы.

Это будет то, чего избиратель не простит правящей партии. У нас тяжелейшая ситуация в бизнес-сфере, тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, отсюда – новые карантинные ограничения, котоыре либо есть, либо будут вводиться дополнительно.

Есть острые конфликты с регионами – в одних требуют вводить, в других – не вводить. То есть, в целом падение рейтинга «Слуги народа» закономерно», – сказал Виктор Суслов.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть