Экс-министр рассказал, за что украинцы не простят «слуг народа»

20.08.2020, Киев, Игорь Петров

Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни его партия «Слуга народа» не выполнили своих обещаний, поэтому люди разочаровываются в них и рейтинг партии падает.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Падение рейтинга «Слуги народа» происходит закономерно, потому что не выполняются многие предвыборные обещания президента. Сама программа партии «Слуга народа» тоже не выполняется. Все идет по течению, идет к худшему. Основной проблемой для Украины сейчас является рост безработицы.

Это будет то, чего избиратель не простит правящей партии. У нас тяжелейшая ситуация в бизнес-сфере, тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, отсюда – новые карантинные ограничения, котоыре либо есть, либо будут вводиться дополнительно.

Есть острые конфликты с регионами – в одних требуют вводить, в других – не вводить. То есть, в целом падение рейтинга «Слуги народа» закономерно», – сказал Виктор Суслов.