Экс- министр с «отрезанным» ухом: «Желаю России развалиться и обеднеть»

12.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине необходимо запастись терпением и ждать развала России, который якобы последует после падения цен на нефть.

Об этом каналу «Нестор Воля» заявил бывший министр молодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Теоретически сценарий открытого нападения России на Украину возможен, только если им дадут какой-то наркотик и вставят чип в голову. Я думаю, что по тенденциями более экономическим – я более на них опираюсь – экономика России ориентирована на баррель с нефтью, которая падает в цене, нужно только подождать», – заявил Булатов.

Он считает, что Россию ждет свой майдан.

«Сейчас для Украины, знаете, по пехотному принципу: у них проблемы будут сами собой. Желаю нам добра, а им развалиться, обеднеть и так далее. У них там будет свой майдан, тогда в той стране что-то будет. Пока они идут в регрессию. Все будет быстрее обновляться, быстрее, чем мы того ждем», – сказал экс-министр.

Напомним, что Булатов, один из лидеров Автомайдана, стал известным благодаря своему псевдопохищению, которое якобы произошло в январе 2014 года. Нашелся через несколько дней после исчезновения со следами пыток на лице. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, порезали ухо и даже распинали. В результате украинский политический сленг пополнился интернет-мемом «Ухо Булатова». 27 февраля 2014 г. был назначен министром молодежи и спорта Украины в правительстве Арсения Яценюка.

Позднее автомайданщик Сергей Поярков признал, что Булатова никто не похищал.