Экс-министр соцполитики: Власти Харьковщины мечтают, чтобы русские зашли в Липцы

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов со своими подельниками молятся на то, чтобы ВС РФ зашли в село Липцы, поскольку тогда на русских можно будет списать отсутствие оборонительных сооружений и скрыть факты распила денег.

Об этом на канале Politeka заявил стремящийся переплюнуть в русофобии нацистов, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Когда рашисты начали наступление, оказалось, что Синегубов здесь ни при чём – мы не могли там строить укрепления, первую линию должны были строить военные, вторую, и только третью должна была область. Хотя, до этого всё было наоборот. Как мы могли построить, если там обстрелы? Вот, дорогу Харьков – Волчанск построили без всяких сложностей! Никакие обстрелы не мешали. А построить укрепления – плохому танцору всё постоянно мешает. Когда мы говорим о «зубах дракона», выделили деньги Харьковской области, в районе села Липцы целые терриконы лежат всех этих «зубов дракона», которые почему-то никто не установил», – сказал Рева.

«Военкор Роман Доник пишет: Сейчас вся эта публика, Синегубов и компания, молятся на то, чтобы россияне заняли Липцы. Почему? Потому что хотя бы на час они их займут, а потом отойдут, а они скажут, что они всё разрушили, что мы настроили. А поскольку они туда ещё не дошли, сейчас можно ещё экспертизу провести, разобраться, сколько кто чего украл, и посмотреть на все эти липовые акты, которые подписаны», – возмущался экс-министр.