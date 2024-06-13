Экс-министр соцполитики: Власти Харьковщины мечтают, чтобы русские зашли в Липцы

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Харьков


Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов со своими подельниками молятся на то, чтобы ВС РФ зашли в село Липцы, поскольку тогда на русских можно будет списать отсутствие оборонительных сооружений и скрыть факты распила денег.

Об этом на канале Politeka заявил стремящийся переплюнуть в русофобии нацистов, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов со своими подельниками молятся на то, чтобы ВС РФ...

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«Когда рашисты начали наступление, оказалось, что Синегубов здесь ни при чём – мы не могли там строить укрепления, первую линию должны были строить военные, вторую, и только третью должна была область. Хотя, до этого всё было наоборот. Как мы могли построить, если там обстрелы?

Вот, дорогу Харьков – Волчанск построили без всяких сложностей! Никакие обстрелы не мешали. А построить укрепления – плохому танцору всё постоянно мешает. Когда мы говорим о «зубах дракона», выделили деньги Харьковской области, в районе села Липцы целые терриконы лежат всех этих «зубов дракона», которые почему-то никто не установил», – сказал Рева.

«Военкор Роман Доник пишет: Сейчас вся эта публика, Синегубов и компания, молятся на то, чтобы россияне заняли Липцы. Почему? Потому что хотя бы на час они их займут, а потом отойдут, а они скажут, что они всё разрушили, что мы настроили. А поскольку они туда ещё не дошли, сейчас можно ещё экспертизу провести, разобраться, сколько кто чего украл, и посмотреть на все эти липовые акты, которые подписаны», – возмущался экс-министр.

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