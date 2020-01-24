Экс-министр сообщил об опасной ситуации на АЭС Украины

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине сложилась опасная ситуация в области атомной энергетики – большинство АЭС дорабатывают свой ресурс и должны быть выведены в ремонт, а Запорожская атомная электростанция провела несертифицированный ремонт одного из энергоблоков.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-губернатор Запорожской области, бывший министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас, наверное, бомбить не будут, потому что у нас пять или шесть атомных электростанций, которые, кстати, никто об этом не говорит, в 23-м году, многие из них надо ставить на капремонт. А это игрушка дорогая, там цены ремонта в миллиардах долларов…

Сегодня у меня лежат документы – четвертый энергоблок Запорожской атомной станции не прошел обязательный ремонт. А это как в самолете – там написан «алюминий», значит, надо ремонтировать.

На это все закрыли глаза, что-то украли. У него нет свидетельства даже для украинских организаций ядерного регулирования, что ремонт правильно прошел, и все совершенно безопасно», – заявил Червоненко.