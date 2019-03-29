Экс-министр Тимошенко пожалел денег на “шайку Порошенко”

29.03.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко не выполнил ни одного из своих обещаний, главным из которых была деолигархизация Украины.

Об этом на всеукраинской акции «Украина выбирает перемены» в поддержку Юлии Тимошенко заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять лет назад нам обещали абсолютно конкретные вещи – закончить войну, поднять зарплату бойцам, и, главное – сделать действительно европейскую страну, провести демонополизацию и деолигархизацию. Скажите – что-то удалось из этого? Все олигархи во главе с главным – Порошенко – только увеличили свое имущество. Они влияют на политику, суд, на все. что касается демонополизации, то все понимают, что в каждой нашей платежке за тепло, за электроэнергию, за газ, сидят интересы монополистов. Никакой конкуренции там нет, мы с вами просто кормим всю эту шайку. Наши деньги просто перекачиваются в их карманы», – пожаловался он.