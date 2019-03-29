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29.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Украина
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Экс-министр Тимошенко пожалел денег на “шайку Порошенко”

Петр Порошенко не выполнил ни одного из своих обещаний, главным из которых была деолигархизация Украины.

Об этом на всеукраинской акции «Украина выбирает перемены» в поддержку Юлии Тимошенко заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять лет назад нам обещали абсолютно конкретные вещи – закончить войну, поднять зарплату бойцам, и, главное – сделать действительно европейскую страну, провести демонополизацию и деолигархизацию. Скажите – что-то удалось из этого? Все олигархи во главе с главным – Порошенко – только увеличили свое имущество. Они влияют на политику, суд, на все. что касается демонополизации, то все понимают, что в каждой нашей платежке за тепло, за электроэнергию, за газ, сидят интересы монополистов. Никакой конкуренции там нет, мы с вами просто кормим всю эту шайку. Наши деньги просто перекачиваются в их карманы», – пожаловался он.

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