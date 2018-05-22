22.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Экс-министр транспорта Украины: Россия построила в Крыму фантастический аэропорт

Пока Украина закатывала истерику и обрывала связи с Крымом, устраивая всевозможные блокады, Россия успешно решала эти проблемы и улучшала жизнь жителей республики. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-депутат Верховной Рады и бывший министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Россия делает на полуострове то, что должна была Украина в предыдущие 20 лет.

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«Мы думали, что сделаем лучше себе, настроили крымских людей тем, что обрезали воду и электроэнергию. Русские вышли из ситуации – китайцы кинули быстро энергопровод, с «Сименсом» вы знаете, достраивают две самые современные теплоэлектростанции, воду пробурили в юрский период – все знают, все делают. Аэропорт фантастический – до двухсот тяжелых самолетов в день на прием и вылет, дороги лучше. То есть, делают то, что должны были делать мы», – заявил Червоненко.