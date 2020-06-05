05.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Экс-министр: Украина превращается в распадающуюся на части папуасию


Ситуация в Украине продолжает ухудшаться и нынешняя власть не делает ничего, чтобы изменить ее в лучшую сторону.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу каких-то серьезных шагов в энергетике, будто не понимают, что остановка атомных станций с реакторами Александрова (РБМК-1000) – это может быть катастрофа. Я вижу, начинают скупать отказы от паев земли. Я вижу, что президент стреляет из лука, когда горит хата. Я вижу, что опять нам навязывает медицинскую реформу, цель которой – уничтожить нас. И самое страшное – вижу, что в образовании у нас коллапс.

Я вижу, что опять подняли голову нацисты, опять у нас национализм путается с нацизмом.

Лещенко и Наем продолжают получать деньги. Нами рулят до неприличия, мы уже даже не подневольная какая-то страна под влиянием, а просто какая-то папуасия. Мы радуемся каким-то неприятностям у других стран, хотя нужно сосредоточиться на Украине, разбираться самими собой.

Дай бог, чтобы у нас прошло спокойно лето. К осени или будут серьезные изменения, это так мягко называю катаклизмы, или будет другая страна или будет несколько стран. Или мы, наконец, начнём говорить правду.

Я не могу смириться – мы голосовали за Зеленского ради мира, и не могу читать отчеты ООН или ОБСЕ, хотя сразу говорят она пророссийская. Но когда наших обстрелов больше чем ДНР, так вы определитесь – это украинцы или террористы? Кто имеет право прессовать, уничтожать народ, который просто не хочет признавать Бандеру героем или говорить на навязанном языке», – сказал Червоненко.

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