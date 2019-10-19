19.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Экс-министр: Украина стоит на грани распада

Украина стоит на грани распада на несколько государств по примеру бывшей Югославии.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта, бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Червоненко, пока Украина пытается доказать свое мнимое «величие», соседи раздают ее гражданам свои паспорта.

«Умение слышать и слушать друг друга – у старой власти этого не было. И у этих национально-свидомых.

Вы понимаете, что мы получим Югославию, потому что Украина состоит из востока, центра и запада. И никто нас не любит, поэтому раздают паспорта.

Во Львовской и Ивано-Франковской польские, в Закарпатье – венгерские, в Буковине румынские. Сколько можно жить мифами и доказывать свое величие какими-то гадостями», – заявил Червоненко.

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