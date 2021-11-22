Новости Украины

Украине не следовало идти на поводу Запада и отказывать признавать легитимность президента республики Александра Лукашенко. Теперь Киев рискует столкнуться с тем, что Белоруссия остановит поставки дизельного топлива, электроэнергии и других критически важных продуктов и товаров.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLive заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается отношений с Белоруссией, я вообще считаю самой главной ошибкой нашей власти во взаимных отношениях то, что Украина пошла на поводу у Запада и после выборов августа 2020 года тоже не признала итоги президентских выборов в Белоруссии, ввела санкции, пошла по пути ухудшения отношений. Было вполне понятно, что это должно было привести и к свертыванию экономических отношений. А дальше Украина вместе с западными странами общими усилиями буквально затолкала Белоруссию и ее руководство в объятия России», – сказал Суслов.

«Как мы знаем, 4 ноября был подписан декрет между Россией и Белоруссией, в соответствии с которым утверждено 28 программ по интеграции Белоруссии, по сути, в Российскую Федерацию. Это путь создания Союзного государства, и там есть в том числе важные программы о создании, например, единого рынка электроэнергии между Белоруссией и Россией. Поэтому какие у нас перспективы в этой связи, сказать сложно – решающее слово будет принадлежать, безусловно, России в определении этих вопросов», – добавил экономист.

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«А дальше – единый рынок нефти и нефтепродуктов они создают. Сможет ли Украина дальше получать нефтепродукты в таком же объеме из Белоруссии? Я не знаю. Ну и единый рынок газа, единый рынок, связанный с развитием атомной энергетики, отраслевые программы – то есть буквально по всем основным направлениям экономического развития и сотрудничества они идут по пути экономической интеграции и объединения», – заявил Суслов.