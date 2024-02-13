Экс-министр Украины – Зеленскому: ты попрошайка, а не Наполеон

Вадим Москаленко.  
13.02.2024 18:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


У нищей Украины не получится победить Россию, которая благодаря огромным ресурсам способна воевать едва ли не бесконечно.

Об этом в интервью журналисту-пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У нищей Украины не получится победить Россию, которая благодаря огромным ресурсам способна воевать едва...

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«С Россией не получилось, потому что там огромные ресурсы. И Путин мог укреплять власть до бесконечности, получив три триллиона долларов за период тучных лет, когда нефть была дорогой – и Россия получала огромные ресурсы», – сказал Рева.

Он уверен, что когда закончится что пилить на американской помощи, украинского президента сожрут свои же подельники.

«А у нас таких ресурсов нет. Ты [Владимир Зеленский] можешь считать себя кем угодно, хоть Наполеоном, хоть Властелином колец, хоть властелином Вселенной. Но если у тебя денег нет, то будет как в фильме «Свадьба в Малиновке»: «Говорят, у пана атамана золотого запаса нет, поэтому хлопцы волнуются».

А хлопцы прожорливые. Они ж явно не бессребреники. И рано или поздно это скажется», – подытожил экс-министр.

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