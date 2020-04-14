Экс-министр: В Чернобыле поднимается радиация

14.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Крупный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения грозит Украине повторением катастрофы 1986 года.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, власти скрывают от украинцев настоящие масштабы катастрофы.

«Мы в шоке от того, что происходит в Чернобыле. Нам не говорят правду, нам ничего не говорят. А то, что поднимается радиация, и то, что меняют людей. Потому что фон страшный и то, что это угроза может быть не менее 86-го года, что, они не слышат? Или депутаты отстаивают 50 миллионов на строительство биатлонного здания, базы биатлона?.. Вы понимаете, что происходит в Чернобыле? Это не на завтра, не на потом – это сейчас. Нам еще радиации не хватало 86-го года», – заявил Червоненко.