Экс-министр: Вместо наведения порядка Зе-власть планирует навороваться и бежать c Украины

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Разогнав коррупционеров и вернув наворованное, украинское руководство могло бы обеспечить наполнение бюджета сотнями миллиардов гривен вместо того, чтобы клянчить их в долг у Запада.

Об этом на канале «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тридцать три миллиарда «посеял» товарищ Резников. Это ж вот, они были, и их нет. Это только один Резников, а сколько таких резниковых ещё ходит? Это ещё сто миллиардов можно найти, куда они там раздерибанили. Дальше – посмотреть на госкомпании, на их доходы. Закон, чтобы сократить зарплаты всем этим наблюдателям, не прошёл в Верховной раде. Потом что как можно обижать таких людей, что вы», – возмутился Рева.

Он заявил, что украинское руководство чуть ли не поголовно собирается сбежать из страны после того, как продолжать грабить станет невозможно.

«Закон сейчас приняли против физлиц-предпринимателей. Почему вообще они его приняли? Этот закон говорит, что они вообще не собираются жить на Украине. Он будет действовать на Украине, а они уедут, и сами себе тут разбирайтесь», – резюмировал бывший министр.