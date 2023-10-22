Экс-министр: Вместо наведения порядка Зе-власть планирует навороваться и бежать c Украины
Разогнав коррупционеров и вернув наворованное, украинское руководство могло бы обеспечить наполнение бюджета сотнями миллиардов гривен вместо того, чтобы клянчить их в долг у Запада.
Об этом на канале «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тридцать три миллиарда «посеял» товарищ Резников. Это ж вот, они были, и их нет. Это только один Резников, а сколько таких резниковых ещё ходит? Это ещё сто миллиардов можно найти, куда они там раздерибанили.
Дальше – посмотреть на госкомпании, на их доходы. Закон, чтобы сократить зарплаты всем этим наблюдателям, не прошёл в Верховной раде. Потом что как можно обижать таких людей, что вы», – возмутился Рева.
Он заявил, что украинское руководство чуть ли не поголовно собирается сбежать из страны после того, как продолжать грабить станет невозможно.
«Закон сейчас приняли против физлиц-предпринимателей. Почему вообще они его приняли? Этот закон говорит, что они вообще не собираются жить на Украине. Он будет действовать на Украине, а они уедут, и сами себе тут разбирайтесь», – резюмировал бывший министр.
Спасибо!
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