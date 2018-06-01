Политнавигатор - Новости России и Украины
01.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Мнение, Украина, Финансы

Экс-министр: «Запад обязан найти деньги для Украины»


Запад не допустит дефолта Украины вне зависимости от выполнения Киевом поставленных условий для получения кредита МВФ.

Такое мнение на своей странице в «Facebook» выразил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убежден, что Запад не может допустить дефолта Украины и полного разрушения ее экономики, независимо от того, будет ли принят Закон об Антикоррупционном суде, будут ли повышены тарифы на газ для населения, получим ли мы кредиты МВФ и тому подобное.

Потому что Украина находится на передовой линии геополитической борьбы за передел мира между Западом и Россией. И банкротство Украины означало бы полную дискредитацию европейского выбора Украины и фактическое поражение Запада», – считает экономист.

«Поэтому Запад во всех вариантах найдет деньги для Украины. Обязан найти!», – добавил Суслов.

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