Экс-министр ЖКХ: Если Россия ударит по турбинам и трансформаторным подстанциям, будет катастрофа

21.10.2022  13:44 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен


Россия пока не била по украинским энергогенерирующим турбинам и трансформаторным подстанциям, оборудование которых невозможно быстро заменить.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил экс-министр ЖКХ, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия пока не била по украинским энергогенерирующим турбинам и трансформаторным подстанциям, оборудование которых невозможно...

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«Еще ни одного катастрофического попадания не было. Они попадают не по турбинам, а по подстанциям, которые возле станций, которые в сеть передают генерацию. Энергетики их пытаются восстановить, это удается по временной схеме. Безусловно, надежность теряется, но восстановление происходит», – сказал экс-министр.

«Там главный риск – это удары по подстанциям трансформаторным, по автоматическим трансформаторам, потому что это очень дорогие и штучные трансформаторы. Особенно, когда 750 – 330 переход – по Киевской области, по другим… вот там есть большие риски, потому что их нет в наличии этих трансформаторов.

Изготовить их Запорожье не сможет сейчас, Запорожский трансформаторный завод, соответственно, их нужно заказывать. Это шесть месяцев и так далее», – заявил Кучеренко.

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