Экс-министр ЖКХ Украины: Газа не хватит, будут веерные патриотические отключения

Новости Украины

Украина потеряла двадцать процентов мощностей в энергетике в условиях, когда в хранилищах не накоплено достаточного количества газа на зимний период.

Об этом в эфире Youtube-канала «Да это так» заявил депутат Верховной рады, соратник экс-премьера страны Юлии Тимошенко, бывший министр ЖКХ, Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку у нас в балансе энергетики нет Запорожской АЭС и не будет этой зимой, как я понимаю, у нас «отвалилось» 20% всей мощности. Соответственно, дополнительная нагрузка на тепловые станции, которые палят пока что уголь, но по подсчетам специалистов, угля накопили недостаточно. Должны были 2,6 млн тонн, думаю на сегодняшний день где-то 1,8-1,9, и начнут палить газ раньше, чем это планировалось. Потому что планировалось, что это будет в феврале, но я разговаривал с энергетиками, они боятся, что это может быть декабрь или начало января. За это премьер и правительство должны отвечать», – заявил Кучеренко.

Он отметил, что власти будут просить население «прикрутить» газ всеми правдами и неправдами, ведь запасов точно не хватит до весны.

«Это срок отрабатывать уголь. Он означает, что уголь не накапливается на складах, как это должно было быть пока что, а уже уменьшается. То есть, его палят больше, чем поступает. Понятно почему: импорт угля очень сложен, потому что это логистика, она очень сложная. А, по сути, уголь – это компания «ДТЭК» 90%, или государственные угольные компании, в которых, к сожалению, долги по зарплатам, долги за уголь, проблемы. И вот они сегодня не закрывают эту проблему. Уголь отработали со складов, и тогда что? Тогда нужно газом жечь. Все наши теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали могут работать и на газе, но есть второй нюанс. Во-первых, газ страшно дорогой, и его также не хватает. Потому что было поручено правительству, распоряжение правительства НАК «Нафтогазу», нашей государственной компании, накопить 19 млрд в хранилищах, а накопили только 14,3-14,4 до начала отопительного сезона. Поэтому этот газ будут жечь очень экономно и, соответственно, будут обращаться к населению – уменьшать потребление, принудительно, веерными отключениями, может на патриотических каких-то темах, но чтобы уменьшить потребление. Потому что этого газа точно не хватит до весны», – добавил депутат.