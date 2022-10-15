Экс-министр ЖКХ Украины расписал цепочку энергетического коллапса зимой

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Украинские компании, которые отвечают за газовый баланс, вынуждены будут работать в очень экономном режиме. Это значит, что под вопросом отопление домов и квартир. Такая ситуация спровоцирует рост нагрузки на электросети со всеми вытекающими последствиями, вплоть до веерных отключений.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил депутат Верховной рады, соратник экс-премьера страны Юлии Тимошенко, бывший министр ЖКХ, Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку правительство и НАК «Нафтогаз», и те, кто за газовый баланс отвечают, понимают, что газа может не хватить, они будут в режиме очень большой экономии поставлять его на наше теплокоммунэнерго. То есть, если им по нормам надо жечь, условно говоря, тысячу кубов, тогда температура теплоносителя будет нормальной, пятьдесят градусов. Это в магистралях, и тогда в домах у нас теплоноситель тоже будет соответственный, чтоб нагреть дома до 18-19 градусов. А если газа жечь меньше там, а его точно будут меньше жечь, то температура теплоносителя будет значительно меньшей, условно, 40 градусов, и, соответственно, и в домах теплоносители, я о горячей воде не говорю, она будет теплая, если будет. Вот в чем эта цепь. Поэтому, когда премьер рассказывает о температуре, посмотрим, как будет», – заявил Кучеренко.

Он обратил внимание, что в условиях, когда в домах и квартирах будет низкая температура, многие украинцы будут использовать электрообогреватели, что приведет к дефициту электрических мощностей.

«Есть еще одна опасность. У украинцев, как только температура будет низкая, что будет любой умный человек делать? Вот, мама, если у нее дети, а в квартире 14-15 градусов? Будут включать обогреватели. Пойдет нагрузка на сети домов, а они в большинстве старые преимущественно – хрущевки, панельные, там же старые сети. Это в новых, инвестиционных, строятся, более-менее нормальная ситуация. Но их там 15-20% только. Поэтому в сетях могут сразу пойти какие-то аварии или на трансформаторах, и дома отключаться будут. И в это же время может быть дефицит электрической мощности. А вот тогда, мы включили, условно говоря, 6-7 часов, когда пришли с работы, генерации не хватает, и вот тогда начинаются эти веерные отключения, когда потребление значительно больше, чем уровень генерации. Система автоматически отключается» – добавил экс-министр ЖКХ Украины.