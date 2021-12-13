Экс-министр ЖКХ Украины: Властям придётся отключать потребителей из-за дефицита газа

Украина не в состоянии обеспечить себя объемом газа, необходимым для прохождения отопительного сезона, и не сможет докупать недостающий объем, поэтому ей придется ограничивать потребление.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На какой объём газа Украина может рассчитывать ежесуточно? 55 млн кубов добывают все добывающие компании Украины. Максимально, 100 млн кубов можно отбирать из запасов в подземных газовых хранилищах. Итого 155 млн, это пока хранилища полные, если объём там будет уменьшаться, то способность выдавать газ наверх также будет уменьшаться – в пределах до 70 млн кубов», – отметил он.

«10 млн кубов ежедневно реэкспортируется, это тот газ, который был закачан и продолжает храниться в наших хранилищах, который собственниками забирается и выводится в соседние страны – Венгрию и Словакию. Соответственно, максимальный объём газа, который может позволить себе Украина – 145 млн кубов в сутки.

Сейчас декабрь, тёплая погода. В такие месяцы Украина использует примерно 115 млн кубов, раньше использовала ежедневно 130 млн кубов, потому что температура была меньше. При минусовых температурах абсолютно реально возникновение ежесуточного дефицита газа, когда, скажем, системе для потребления необходимо 180 млн кубов, а максимально закачать в систему мы сможем 120-130 млн кубов.

Раньше мы компенсировали это за счёт того, что труба было полноценно заполнена транзитом газа «Газпрома», который поставлялся в Европу. Напомню, что ещё два года назад мы поставляли около 100 млрд кубов. Соответственно, в любой момент Украина могла законтрактовать и отобрать газ из этой трубы и дать компенсацию на западной границе.

Сегодня такой возможности, к сожалению, нет. И все специалисты в один голос утверждают, что нам надо немедленно думать, где как-то закупить дефицитные 2 млрд кубометров газа. 2 млрд – это приблизительная оценка объёма газа, которого нам не хватает для стабильного, полноценного прохождения отопительного сезона.

А прогнозы рыночной цены на январь и февраль очень неутешительные – до полутора тысяч евро за 1000 кубов. Напомню, что весной этого года цена была в районе 200-300 долларов за 1000 кубов. К сожалению, руководство «Нафтогаза» и правительство не использовали этой возможности для того, чтобы покрыть этот дефицит.

Единственная возможность закупить этот газ – это где-то в Словакии. Но в этом есть определённые риски – Словакия напрямую зависит от РФ, от «Газпрома», и абсолютно вероятно, что не будет возможности импортировать этот газ.

Кроме того, к сожалению, ежесуточная возможность поставок этого газа составляет примерно 20-25 млн кубометров в сутки. То есть, мы не сможем покрыть этот дефицит.

Безусловно, если бы этот газ был сейчас в хранилищах, мы бы чувствовали себя намного лучше. Поскольку мы не закупаем этот газ, то возможен второй вариант, который называется «национальный план действий в кризисной ситуации» – в соответствии со статьей 6 Закона «О рынке природного газа» – в такой ситуации должно произойти отключение или ограничение потребителей в случае дефицита газа», – резюмировал Алексей Кучеренко.