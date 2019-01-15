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15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Политика, Спецслужбы, Украина
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Экс-министра обороны Украины допросили в СБУ о потере Крыма

Кандидат в президенты и экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что на допросе в Службе безопасности Украины в качестве свидетеля отвечал на вопросы, связанные с обстоятельствами потери Украиной Крыма в 2014 году и действиями бывшего руководителя СБУ, которые сейчас является кандидатом в президенты Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Следователя интересовали обстоятельства, связанные со сдачей Крыма, относительно одного должностного лица, не буду называть фамилию, но это бывший руководитель этого органа, который сейчас подался в президенты (очевидно, речь идет об экс-главе СБУ Валентине Наливайченко — Ред.)», — сообщил он журналистам во вторник после допроса, сообщает пресс-служба его партии “Гражданская позиция”.

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Гриценко отметил, что данные сведения он изложил их еще в январе 2016 года в Главном следственном управлении Генпрокуратуры, но до суда они не дошли.

«Там речь идет о фактах служебного бездействия, которые повлекли за собой тяжелые последствия в виде потери Крыма, людей и территории. Сегодня я вновь дал исчерпывающие показания, для проверки которых достаточно максимум три дня, но в нынешних условиях данное дело не имеет перспективы», — считает он.

Гриценко добавил, что поводом для вызова его на допрос в настоящее время послужили высказывания во время выступления на одном из телеканалов. При этом он отметил, что до этого на различных центральных и региональных каналах неоднократно озвучивал данную информацию.

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